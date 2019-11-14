Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen ticari aracın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen ticari aracın sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Buldan ilçesi Tosunlar Mahallesi çıkışında meydana geldi. Denizli istikametine seyir halinde olan İsmet Öncü idaresindeki 20 TE 385 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza sonrası sürücü Öncü araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazaya müdahale ederek Öncü'yü sıkıştığı yerden çıkardı. Öncü ardından 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, İtfaiye, Buldan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
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