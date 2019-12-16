Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akkonak Mahallesinden Bahçelievler istikametine giden Gülsemin B. yönetimindeki 15 NA 961 plakalı otomobil, Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Refüjdeki aydınlatma lambasının direğini yıkan otomobil karşı şeride geçerek durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü Gülsemin B, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Merkezefendi, Akkonak, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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