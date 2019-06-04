Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
36 dakika önce
Denizli'nin Çal ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:16 Kaynak: AA
'nin Çal
ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Uşak
'tan Denizli yönüne seyreden Can E. idaresindeki 34 JT 9348 plakalı otomobil, Denizler Mahallesi girişindeki kavşakta İbrahim G'nin kullandığı 20 ED 784 plakalı traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktörün ön kısmı oturma bölümünden ikiye ayrılırken, sürücü ile eşi Ayşe G. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı.
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