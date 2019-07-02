Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
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Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı

42 dakika önce

Denizli'nin Çal ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Denizli'nin Çal ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kabalar Mahallesi'nde Mustafa Karahan (70) yönetimindeki 20 NL 032 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Traktörün altında sıkışan sürücü ile eşi Meryem Karahan, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karahan ve eşinin tarladan döndükleri öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:19 Kaynak: AA
Mustafa Karahan, Denizli, Çal, Güncel
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