Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı

32 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen otomobildeki yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşıyla çıkarıldı.

Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen otomobildeki yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uğraşıyla çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kelekçi Mahallesi'nde Şükrü B. yönetimindeki 20 UA 721 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Takla atan otomobildeki sürücü Şükrü B. ile yan koltukta oturan ve ismi öğrenilemeyen kadın yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erleri sürücü Şükrü B'yi araçtan çıkararak sağlık ekibine teslim etti.
Kazanın şokunu üzerinden atamayan yaralı kadın ise araçtan çıkmak istemedi. Çığlık atan ve ağlayan kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye ve ikna edilmeye çalışıldı.
Baygınlık geçiren yaralı kadın, otomobilin içerisine giren itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:15 Kaynak: AA
Acıpayam, İtfaiye, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamile kadına dehşeti yaşatan maganda konuştu: Hamile olduğunu bilmiyordum Pendik magandasının elini sıkan polis amiri görevden alındı Trafikte hamile kadının aracına saldıran, maganda kardeşler tutuklandı Çin'de yaşanan feci kazada güvenlik grevlisinin dikkati faciayı önledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 04:47:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]