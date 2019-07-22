Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:50 Kaynak: AA
'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Denizli'den İzmir
istikametine giden Ali Varvar yönetimindeki 48 H 4343 plakalı kamyonet, Hacıeyüplü Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Mustafa Aracı'nın kullandığı 20 ARC 45 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis
, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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