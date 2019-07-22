Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
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Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Denizli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Denizli'den İzmir istikametine giden Ali Varvar yönetimindeki 48 H 4343 plakalı kamyonet, Hacıeyüplü Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Mustafa Aracı'nın kullandığı 20 ARC 45 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Denizli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:50 Kaynak: AA
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