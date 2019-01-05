Son Dakika Haberleri: Denizli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Denizli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir tır ile 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Denizli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir tır ile 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Denizli'den Aydın'a giden Güven Çelikparmak'ın (42) kullandığı 35 TUD 34 plakalı tır, Köprübaşı Mahallesi yakınlarında aynı istikamette seyreden Ramazan Akgüllü yönetimindeki 20 RN 423 plakalı otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan tır, kavşak içinde bekleyen Adem Doymaz'ın kullandığı 45 SA 954 plakalı otomobile, ardından Hasan Alan idaresindeki 20 DA 578 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarıyla tırın dorsesi arasında kalan otomobilde sıkışan Akgüllü, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.

Yaralanan otomobil sürücüleri, ambulanslarla Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akgüllü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:08 Kaynak: AA

Aydın, Sarayköy, Denizli, Güncel
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