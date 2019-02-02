Denizli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Denizli'den Çal yönüne giden Abdullah Kalkan'ın kullandığı 20 GD 402 plakalı otomobil, Mahmutgazi Mahallesi yakınlarında aynı yöndeki Adem Savcı'nın kullandığı 09 D 5379 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücülerle Halil Savcı yaralandı.



Halil Savcı, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkartılırken, yaralılar ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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