Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

12 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sarayköy'den Denizli yönüne giden Barış Yürekli'nin kullandığı 20 GC 866 plakalı otomobil, Bozburun kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü ile yolcular Ömer Özcan ve Mert Kılınç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:00 Kaynak: AA
Sarayköy, Merkezefendi, İtfaiye, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnşaat Çukuruna Düşerek Can Veren Baran, Son Yolculuğuna Uğurlandı Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:34:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]