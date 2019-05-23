Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı
12 saat önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:00 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Sarayköy'den Denizli yönüne giden Barış Yürekli'nin kullandığı 20 GC 866 plakalı otomobil, Bozburun kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü ile yolcular Ömer Özcan ve Mert Kılınç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.
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