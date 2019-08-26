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Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Denizli'de trafik kazası: 3 yaralıDENİZLİ - Denizli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar araçların içinden olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay Merkezefendi ilçesi Ahi Sinan Caddesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bekir Başer yönetimindeki 20 BZ 805 plakalı hafif ticari araç, Selime Can yönetimindeki 20 GF 818 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu ismi belirlenemeyen bir kişiyle beraber toplamda 3 kişinin hafif yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:53 Kaynak: İHA
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