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Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

7 saat önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde hafif ticari aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Honaz ilçesinde hafif ticari aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çivril'den Denizli istikametine giden Adem Karhan idaresindeki 64 BB 747 plakalı hafif ticari araç, Yokuşbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Mine Damgacı'nın kullandığı 20 DC 087 plakalı otomobil ile Güner Yormaz'ın kullandığı 20 GE 396 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Karhan, Damgacı ve Yormaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karhan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Denizli, Çivril, Honaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:48 Kaynak: AA
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