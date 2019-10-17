Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

53 dakika önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak yol ortasındaki ağaca çarparak devrilen ticari araçta 4 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak yol ortasındaki ağaca çarparak devrilen ticari araçta 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Bozkurt ilçesi Alikurt Mahallesinde meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Denizli istikametine seyir halinde olan Hasan Akkoç idaresindeki 32 PL 392 plakalı hafif ticari araç sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıktı. Araç orta refüje çıkarak önce elektrik direğine ardından ağaca çarpıp sonrasında ise devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte Habibe, Gökhan ve Sultan Akkoç yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar sonrasında olay yerinden hazır bekleyen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düzce'de kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı
Nevşehir'de üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan sürücü, oğlu değil babasıymış Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havada uçtu Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe: 118 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:50:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]