Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Denizli'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü aracını bırakarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Pamukkale ilçesi Vatan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet K. idaresindeki 20 ADG 588 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 20 BAT 69 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından 20 ABT 69 plakalı aracın sürücüsü, otomobilini bırakarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mehmet K. ve otomobilinde bulunan 3 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı. Polis, kaçan sürücüyü arıyor.

(İHA)

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
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