Denizli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
15 dakika önce
Denizli'de 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Denizli
'de 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan biri sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kaza, Çameli- Fethiye
karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen kazada, Mehmet Sönmez
idaresindeki 48 D 3760 plaklı otomobil Feyzullah Irmak yönetimindeki 48 JU 202 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte ticari araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan Sönmez'i ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Kaza sonrası yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:26 Kaynak: İHA
Denizli Acıpayam'daki Depremin Öğrencilerde Yarattığı Korku Kamerada
Haluk Levent, İneği Uçurumdan Düşerek Telef Olan Yaşlı Kadına İki Tane İnek Alındığını Duyurdu
Bakanlık, İneğinin Arkasından Gözyaşı Döken Nine İçin Harekete Geçti
Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı