Son Dakika Haberleri: Denizli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Denizli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

55 dakika önce

Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Denizli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Fethiye istikametinden Denizi yönüne gitmekte olan Mehmet Sönmez idaresindeki 48 D 3760 plaklı otomobil, Çameli-Fethiye karayolu Yumrutaş Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Feyzullah Irmak yönetimindeki 48 JU 202 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle otomobil içerisinde sıkışan Sönmez, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:56 Kaynak: AA

Çameli, Denizli, Güncel
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