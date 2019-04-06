Denizli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
55 dakika önce
Denizli'nin Çameli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Denizli
'nin Çameli
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Fethiye
istikametinden Denizi yönüne gitmekte olan Mehmet Sönmez
idaresindeki 48 D 3760 plaklı otomobil, Çameli-Fethiye karayolu Yumrutaş
Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Feyzullah Irmak yönetimindeki 48 JU 202 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada her iki araç sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle otomobil içerisinde sıkışan Sönmez, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:56 Kaynak: AA
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