Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı
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Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Irlıganlı Mahallesi'nden Denizli istikametine giden Ramazan Sarıkaya (42) idaresindeki 20 YF 810 plakalı otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile eşi Kudret Sarıkaya (40), çocukları Zeynep Su (9), Fatma Sena (6) ve Yavuz Selim Sarıkaya (12) yaralandı.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:42 Kaynak: AA
Irlıganlı, Sarıkaya, Denizli, Güncel
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