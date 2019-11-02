Son Dakika Haberleri: Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı
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Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

Denizli'de seyir halindeki otomobilin emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Denizli'de seyir halindeki otomobilin emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çivril istikametine seyir halinde olan Serkan Ay idaresindeki 20 BJP 70 plakalı otomobil emniyet şeridinde park halinde bulunan Durmuş Yılmaz yönetimindeki 64 BF 738 plakalı otomobili fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile iki otomobilde savrulurken, otomobillerden dönerek yol ortasında bir diğeri ise yol kenarındaki ağaçlık alana girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Kazada, her iki araç sürücüsü ile birlikte Kıymet ve Saffet Yılmaz ile Nuri Turan isimli şahıslar olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ambulanslar ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bülent Çakır/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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