Denizli'de trafik kazası: 6 yaralı
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Denizli'nin Kale ilçesinde kontrolden çıkan bir ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:35 Kaynak: İHA
'nin Kale
ilçesinde kontrolden çıkan bir ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Kale ilçesi Özlüce mevkiinde meydana geldi. Ramazan Altınmeşe'nin kullandığı 72 DD 560 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp ardından devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak diğer yaralılar Muhammet, Menekşe, Rabia, Ruken ve İzzet Altınmeşe
ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
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