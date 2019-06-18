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Denizli'de trafik kazası: 6 yaralı

1 dakika önce

Denizli'nin Kale ilçesinde kontrolden çıkan bir ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
Denizli'nin Kale ilçesinde kontrolden çıkan bir ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kale ilçesi Özlüce mevkiinde meydana geldi. Ramazan Altınmeşe'nin kullandığı 72 DD 560 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp ardından devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak diğer yaralılar Muhammet, Menekşe, Rabia, Ruken ve İzzet Altınmeşe ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:35 Kaynak: İHA
Kale, Denizli, 3. Sayfa
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