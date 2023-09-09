Denizli'de trafik kazasında 2'si bebek 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'de trafik kazasında 2'si bebek 4 kişi hayatını kaybetti

Denizli\'de trafik kazasında 2\'si bebek 4 kişi hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 09.09.2023 23:28

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si bebek 4 kişi öldü. Kazada otomobilin su tahliye kanalına uçtuğu ve araçtaki yolcuların kurtarılması için ekiplerin seferber olduğu belirtildi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si bebek 4 kişi öldü.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKIP SU KANALINA UÇTU

Kaza, saat 20.30 sıralarında Serinhisar ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam'dan Denizli istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun kenarındaki su tahliye kanalına uçtu.

Denizli'de trafik kazasında 2'si bebek 4 kişi hayatını kaybetti

2'Sİ BEBEK 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ters dönerek metal yığınına dönen araçtaki yolcuların kurtarılması için ekipler seferber oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si bebek 4 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de trafik kazasında 2'si bebek 4 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Serinhisar, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de trafik kazasında 2'si bebek 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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