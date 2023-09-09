Denizli\'de trafik kazasında 2\'si bebek 4 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si bebek 4 kişi öldü.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKIP SU KANALINA UÇTU

Kaza, saat 20.30 sıralarında Serinhisar ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam'dan Denizli istikametine seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun kenarındaki su tahliye kanalına uçtu.

2'Sİ BEBEK 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ters dönerek metal yığınına dönen araçtaki yolcuların kurtarılması için ekipler seferber oldu. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si bebek 4 kişi hayatını kaybetti.