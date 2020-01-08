Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika

Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi

6 saat önce

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi Hilal Cankardaş'ın cenazesi (17) toprağa verildi.

Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi, System.String[]

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi Hilal Cankardaş'ın cenazesi (17) toprağa verildi.

Akalan Çarşı Camisi'ndeki cenaze törenine Acıpayam Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hilal Cankardaş'ın yakınları, öğretmenleri, okul arkadaşlarının yanı sıra Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan katıldı. Cenaze namazının ardından Cankardaş'ın cenazesi, Akalan Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Serinhisar-Acıpayam kara yolunda, dün Nurcan Cankardaş yönetimindeki 35 AN 4027 plakalı otomobil ile yol kenarına park etmeye çalışan Gökhan İhsan K. yönetimindeki 20 AAY 056 plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı. Otomobil sürücüsü Nurcan Cankardaş'ın kızı Hilal Cankardaş'ın yaşamını yitirdiği kazada, sürücüler Nurcan Cankardaş ve Gökhan İhsan K. ile hafif ticari araçta bulunan Elif K. yaralanmıştı.

Serinhisar, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 56 kişi öldü
Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil

Son Dakika Haberleri
21:43 Metruk binada ölen gencin yakınında uyuşturucu madde materyalleri bulundu - Son Dakika
21:42 Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 4 asker şehit oldu - Son Dakika
21:40 Samsun'da fabrikada yemekten zehirlenen 29 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
21:40 Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit - Son Dakika
21:36 Almanya'da polis kurşunuyla ölen Türkün cenazesi teslim alındı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 asker şehit oldu - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 21:43:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]