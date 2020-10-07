Denizli'de trafik kazasında yaralanan genç, 11 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 26 Eylül'de otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu yaralananlardan Hüseyin Yılmaz (28) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Denizli Devlet Hastanesinde yaşam savaşını kaybeden Hüseyin Yılmaz'ın yakınları, cenazeyi teslim aldı. Cenaze, namazın ardından Akhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Diğer yandan kazada yaralanan 9 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Denizli'den Ankara istikametine giden Hüseyin Yılmaz yönetimindeki 20 ABD 963 plakalı otomobil, 26 Eylül gecesi, Ankara Bulvarı Pamukkale kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak önce refüjdeki elektrik direğine, ardından karşı şeride geçerek Halil İbrahim Güleç idaresindeki 20 Y 6124 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı. Kazada, sürücüler ile 8 kişi yaralanmıştı.
- Kaynak: AA
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