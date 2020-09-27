Denizli'de trafik kazasında yaralanan genç 26 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika

Denizli'de trafik kazasında yaralanan genç 26 gün sonra yaşamını yitirdi
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 26 gün önce trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 26 gün önce trafik kazasında yaralanan 19 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Beylerbeyi Mahallesi'nde 1 Eylül'de tali yoldan çıkan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Eyüp Ömer Yeşil'in cenazesi, yakınlarınca hastaneden alındı.
Kılınan namazın ardından Yeşil'in cenazesi, Sarayköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı "fotokapan"la ele verdi G.Saraylı Luyindama, performansıyla eleştirilerin odağı oldu: Oyundan atılmalıydı Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var Sağlık Bakanı Koca, karantina evine yapılan misafir akına isyan etti: Koronavirüs pozitifleri ziyaret etmeyin G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi