Denizli'de trafikte drift yaparak kaçan sürücü aranıyor

Denizli'de otomobiliyle trafik akışına rağmen drift yaparak ters şeritten kaçan sürücüyü bulmak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda bir kişinin 15 Ağustos'ta otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.



Trafik ekipleri, kaçan sürücüyü bulmak ve gerekli cezai işlem uygulayabilmek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, beyaz bir otomobilin akan trafiğe rağmen kendi etrafında 2 kez drift atıp daha sonra ters istikametten gelen araçlara rağmen buradan kaçtığı görülüyor.



Öte yandan, sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan para cezası uygulanacağı belirtildi.