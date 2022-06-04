İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.S.T, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Trafikte yol verme kavgasında bir kişi bıçaklandı - Son Dakika

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