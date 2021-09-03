Trafo merkezinde yangın çıktı, 2 ilçede elektrik kesintisi yaşandı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde trafo merkezinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürdü. Yangın nedeniyle Acıpayam ve Çameli ilçelerinde elektrik kesintisi meydana geldi.

Acıpayam Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan trafo merkezinde dün saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyürken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Acıpayam ve komşu ilçe Çameli'de elektrik kesintisi yaşandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. İlçelere yeniden elektrik verilebilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.