Denizli'de trafodan bakır kablo çalan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de trafodan bakır kablo çalan 4 kişi tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ve Honaz ilçelerinde trafodan bakır kablo ile akü çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Denizli'nin Merkezefendi ve Honaz ilçelerinde trafodan bakır kablo ile akü çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı. Merkezefendi'de elektrik trafosundan bakır kablo, Honaz'da da akü çalınması olaylarına ilişkin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkezefendi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, hırsızlık olaylarını Selahattin T. (28), Aysun S. (31), Yılmaz Ç. (46) ve Hüseyin K'nin (33) gerçekleştirdiği tespit edildi. İki ilçede yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Trafodan çalınan yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki bakır kablonun direğe çıkan Aysun S. tarafından sökülerek aşağı atıldığı belirlendi. Gözaltına alınan ve çeşitli suç kayıtları bulunan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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