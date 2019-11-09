Son Dakika Haberleri: Denizli'de, traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Denizli'de, traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'de, traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

7 saat önce

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Cafer Cunkuş (59) hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Denizli'de, traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Cafer Cunkuş (59) hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatledinde Belence Mahallesi'nde meydana geldi. Eski muhtar Cafer Cunkuş, 20 LS 890 plakalı traktörüyle geri manevra yaptığı sırada aracın direksiyon kontrolünü yitirdi. Traktör, arkasındaki römorkuyla birlikte devrildi. Kazada sürücü Cunkuş, traktörün römorkundaki eşi Naciye Cunkuş (48) ile Emanet Cunkuş (35) ve Hatice Cunkuş (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Cafer Cunkuş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sağlık durumu ağır olan Naciye Cunkuş'un tedavisinin Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam ettiği, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Çivril, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:13 Kaynak: DHA
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