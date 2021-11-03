Denizli'de traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika

8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat başlattı, KKTC'ye ait bölgeler de ihlal edildi

Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni

Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti!