Denizli'de tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde pompalı tüfekle yüzünden yaralanan 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi, gözaltına alınan arkadaşı şakalaştıkları sırada tüfeğin ateş aldığını iddia etti.

Akkonak Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında bir kişinin tüfekle yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, yüzünden yaralanan 18 yaşındaki Emre Acar'ı Denizli Devlet Hastanesine götürdü. Acar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Evde bulunan Acar'ın aynı yaştaki arkadaşı S.P, gözaltına alındı.

Zanlının ifadesinde şakalaştıkları sırada tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.