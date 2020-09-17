Denizli'de tüm kamu kurumlarına ve bankalara HES kodu ile girilecek - Son Dakika

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yayımladığı genelge ile tüm festival ve benzeri etkinlikleri yasaklanması yanı sıra alkollü sunum gerçekleştiren işyerlerinin saat 24.00'da faaliyetlerini sonlandırması kararı aldı. Ayrıca tüm kamu kurumları ve kuruluşları ile özel bankalarda da geçerli olmak üzere girişlerde HES kodu sorgulama zorunluluğu geldi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında olağanüstü toplanarak korona virüs salgınına yönelik yeni tedbirleri kapsayan genelge yayımladı. Bu kapsamda her türlü açık ve kapalı ortamlarda talep edilen festival, konser ve şenlik gibi faaliyetleri yasakladı. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel bankalarında da dahil tüm bankalarda çalışan personele ziyaret ve ya hizmet almak için gelen tüm vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak binaya alınmasına karar verdi. Yayımlanan genelgede tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ziyaretlerin yasaklanması ise bir diğer madde olurken bu kurumlarda toplantıların yapılmamasına zorunlu hallerde ise online yapılmasına karar verildi. Yayımlanan genelgede alkollü içki satış belgesi alan turizm işletmeleri de dahil olmak üzere tüm işyerleri saat 24.00 itibariyle faaliyetleri sonlandırması kararı alındı. - DENİZLİ