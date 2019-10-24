Son Dakika Haberleri: Denizli'de tur minibüsü ile traktör çarpıştı: 13 yaralı
Son Dakika Güncel Denizli'de tur minibüsü ile traktör çarpıştı: 13 yaralı

Denizli'de tur minibüsü ile traktör çarpıştı: 13 yaralı

9 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tur minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10'u yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.

Denizli'de tur minibüsü ile traktör çarpıştı: 13 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tur minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10'u yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.


Ukraynalı turistleri taşıyan Mahmut Bozkurt yönetimindeki 07 AFC 656 plakalı minibüs, Denizli-Acıpayam kara yolunda Recep Orman'ın kullandığı 03 AAR 325 plakalı traktörle çarpıştı.


Sürücüler ile minibüsteki 10 turist ve Türk rehber yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Acıpayam, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:10 Kaynak: AA
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