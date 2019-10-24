Denizli'de tur minibüsü ile traktör çarpıştı: 13 yaralı
9 dakika önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tur minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10'u yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:10 Kaynak: AA
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tur minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10'u yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.
Ukraynalı turistleri taşıyan Mahmut Bozkurt yönetimindeki 07 AFC 656 plakalı minibüs, Denizli-Acıpayam kara yolunda Recep Orman'ın kullandığı 03 AAR 325 plakalı traktörle çarpıştı.
Sürücüler ile minibüsteki 10 turist ve Türk rehber yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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