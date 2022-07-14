Kumavşarı Mahallesi sakinlerinden ve kazanın görgü tanıklarından 65 yaşındaki Medine Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin bahçesinde otururken büyük bir gürültü duyduğunu ve yardıma koştuğunu söyledi.

Kazada sürücü ve turist rehberi ile İngiltere, Meksika ve Almanya uyruklu 39 turist yaralandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Denizli'de tur otobüsü şarampole devrildi, 41 kişi yaralandı - Son Dakika

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