DENİZLİ'DE TUR OTOBÜSÜ TAKLA ATTI

ANTALYA'dan Pamukkale'ye giden tur otobüsü, saat 10.00 sıralarında Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. 41 kişinin bulunduğu tur otobüsünde çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Antalya'da beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'ye giden ve içerisinde daha çok Avrupalı turistleri taşıdığı öğrenilen tur otobüsü Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 41 kişinin bulunduğu tur otobüsünde ilk belirlemelere göre, can kaybı olmadığı ancak çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.