Denizli'de turistleri taşıyan otobüs devrildi: 4 yaralı
17 dakika önce
Denizli'de turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:44 Kaynak: AA
'de turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antalya
'dan Denizli yönüne giden Muhittin Keçel idaresindeki 07 KT 856 plakalı tur otobüsü, Acıpayam
ilçesi Yumurtaş Mahallesi yakınlarında refüjdeki su kanalına devrildi.
Kazada Polonyalı üç turist ile tur rehberi yaralandı.
Acıpayam Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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