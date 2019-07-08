Denizli'de, turistlerin tur otobüsü devrildi: 4 yaralı (1)
35 dakika önce
DENİZLİ'de, turistlerin taşındığı tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:30 Kaynak: DHA
DENİZLİ'de, turistlerin taşındığı tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, 1 rehber ve 3 Polonyalı turist yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Denizli- Antalya
yolu Yumurtaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turistlerin taşındığı tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki yeşil alana devrildi. Kazada 1 rehber ve 3 Polonyalı turist yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
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