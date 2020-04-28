Denizli'de Türk Telekom binasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Binanın çatısında ciddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Binada çalışan görevlilerin tahliye edildiği yangına 16 araç, 1 tanker ve 39 personelle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü.

Alt katında 11 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun da bulunduğu binaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi 28. Sokak üzerindeki 4 katlı Türk Telekom'un santral binasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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