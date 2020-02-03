Denizli'de tütün satan 103 iş yerine polis baskını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de tütün satan 103 iş yerine polis baskını - Son Dakika

Denizli'de tütün satan 103 iş yerine polis baskını

6 saat önce

Denizli'de polis tarafından tütün satan 103 iş yerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 2 bin adet dolu makaron ile 100 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Denizli'de tütün satan 103 iş yerine polis baskını, System.String[]

Denizli'de polis tarafından tütün satan 103 iş yerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 2 bin adet dolu makaron ile 100 litre kaçak alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yasa dışı tütün ve alkollü içki kaçakçılığı suçunun önlenmesi amacıyla kent merkezinde 13 ve ilçelerde 90 iş yerine operasyon yapıldı. Operasyonlarda 48,6 kilogram açık kıyılmış tütün, bin 940 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 100 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı. - DENİZLİ

Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çaldığı kabloların karda bıraktığı iz hırsızı ele verdi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Darbeciler ekmeğinden etti, çorap satarak çocuklarına baktı Rusya bağlantılı suç çetesine nefes kesen operasyon kamerada!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 00:15:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de tütün satan 103 iş yerine polis baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]