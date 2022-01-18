Denizli'de 3 aracın karıştığı kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde Çivril kara yolunda 2 otomobil ile işçi taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Denizler Mahallesi yakınında Denizli-Çivril kara yolunda, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Çivril ilçesinden Denizli istikametine giden Mehmet Akdeniz, kullandığı 20 LR 885 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Önal yönetimindeki 20 AEU 809 plakalı mermer işçilerini taşıyan servis minibüsü ve Bayram Yıldırım'ın kullandığı 35 AK 2561 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada servis aracındaki mermer işçileri ve sürücüsü yaralanmazken, otomobillerdeki yolcular Çağdaş Yıldız, Arif Cengiz ve Yusuf Yatıcı yaralandı. Yaralılar ambulanslarla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf Yatıcı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.