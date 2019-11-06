Son Dakika Haberleri: Denizli'de üç ay korumaya alınan peçeli baykuş, özgürlüğüne uçtu
Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de üç ay korumaya alınan peçeli baykuş, özgürlüğüne uçtu

Denizli'de üç ay korumaya alınan peçeli baykuş, özgürlüğüne uçtu

6 saat önce

Bakıma muhtaç olarak üç ay önce Denizli Büyükşehir Belediyesinin Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen yavru peçeli baykuş, sağlığına kavuşturulmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Denizli'de üç ay korumaya alınan peçeli baykuş, özgürlüğüne uçtu, System.String[]

Bakıma muhtaç olarak üç ay önce Denizli Büyükşehir Belediyesinin Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen yavru peçeli baykuş, sağlığına kavuşturulmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, üç ay önce vatandaşlar tarafından bulunan yavru peçeli baykuş, Sokak Hayvanları Barınma Rehabilitasyon Merkezinde konuk edildi.

Yavru olduğu için uçamayan baykuşun tedavi ve bakım süreci Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezinde tamamlandı. Veterinerler tarafından son kontrolleri yapılan peçeli baykuş, özgürlüğüne bırakıldı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın da baykuşla yakından ilgilendiği belirtildi.

Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı veterinerlerinden Hasan Kılıç, "Yavru baykuşun tedavi ve bakımlarını veteriner arkadaşlarımızla birlikte aksatmadan yaptık. Bugün de sağlıklı bir şekilde doğaya bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Denizli, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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