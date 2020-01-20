Denizli'de uçak, helikopter ve drone portatif üretimi yapılacak

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, "Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm" projesi ile uçak, helikopter, drone, yat, araba ve kayak takımı parçaları elde edeceklerini ayrıca fonksiyonel kumaş elde etmeye ve plazma teknolojisine yönelik uygulamalar yaparak 'portatif üretim' yapılabileceğini belirtti.



Başkan Erdoğan, '2019 Yılı Değerlendirme ve 2020 Yılı Hedefleri' konulu toplantı gerçekleştirdi. DTO'da yapılan toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, önce 2019 yılında yaptıkları çalışmaları aktardı. Açıklamalarında önce geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve geniş yankı bulan "Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm" projesine değinen Başkan Erdoğan, projede yer temininde büyük mesafe kat edildiğini ve 2020 yılı içerisinde uygulamaların yapılabileceğine dikkat çekti. Projenin Avrupa Birliği'nden 5 milyon euro hibe aldığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Denizli tarihinde bir ilke imza attık. Hibe miktarı ve içerik bakımından şehrimizde bir ilk olan projemizi, başlama aşamasına kadar getirdik. Denizli Organize Sanayi Bölgemizde bin metrekare kapalı yerimizi temin ettik. İsteyen, yenilikçi ürünler için burada çalışıp, prototip ürün yani numune üretebilecek. Bunun için gerekli modern bir makine parkı oluşturacağız. Ekibimiz İhale ve makine alım hazırlıklarına başladı. Bu merkezde, uçak, helikopter, drone, yat, araba ve kayak takımı parçaları elde edilebilecek. Giyilebilir elektronik tekstil ürünleri ile yenilikçi tekstil uygulamaları gerçekleştirilebilecek. Kozmetik ve damar içi ilaç uygulamaları ürünleri gibi katma değeri yüksek konular üzerine çalışma imkanı sağlayacak. Fonksiyonel kumaş elde etmeye ve plazma teknolojisine yönelik uygulamalar çalışılabilecek. Spor teknik tekstillere yönelik sentetik kumaşlarla ilgili araştırmalar ve üretim yapılabilecek" diye konuştu.



"Denizli'de üretilen ev tekstili ürünleri artık tüm dünyada aranır hale geldi"



2019 yılında inşaat sektöründe yaşanan daralmaya kayıtsız kalmayarak harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, 'DTO'dan herkes için konut desteği' kampanyası ile kent ekonomisinde 120 milyon TL'lik finansal bir hareketlilik sağladıklarını ifade etti.



Türkiye'de en fazla KOSGEB desteği alan odalardan birisi olduğunu aktaran Başkan Erdoğan, "Üyelerimize KOSGEB desteği sağlayarak, üyelerimizin uluslar arası organizasyonlara katılmalarını kolaylaştırıyoruz. Sadece son 1 yıl içinde 528 üyemizi yurt dışı ve yurt içinde düzenlenen fuarlara gitmelerini sağladık" dedi.



Başkan Erdoğan, dünyanın sayılı tekstil üretim merkezilerinden birisi olan Denizli'de üretilen ev tekstili ürünleri artık tüm dünyada aranır hale geldiğini de sözlerine ekledi.



"Denizli'mizdeki işletmelere 6 milyar 380 milyon TL'lik KGF kullanıldı"



DTO olarak 2019 yılında yaklaşık 18 bin üye sayısına ulaştıklarını kaydeden Başkan Erdoğan, üyeler için kullandırılan krediler ile sağlanan finans destekleri hakkında ise şunları söyledi:



"İş ve işlemlerin 7 gün 24 saat online yapılabilmesi için gerekli dijital alt yapıyı kurduk. Üyelerimizin odamıza kadar gelmesine gerek kalmıyor. Kredi Garanti Fonu'ndan, Denizli'mizdeki işletmelere 6 milyar 380 milyon TL'lik 12 bin 667 adet kredi kullandırdık.



Geçen yıl kentimizde bin 320 şirket kuruldu. Şehrimiz yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldi. 93 yıllık oda tarihimizde, 2 yıl öncesinde 56 olan Denizli'mizdeki yabancı ortaklı firma sayısı 185'e ulaştı. Sadece 2019'da kurulan yabancı ortaklı firmalarımızın sayısı ise 56 oldu."



"Üye sayısı ile DTO Denizli'nin 19. ilçesi olacak"



DTO olarak 2020 yılına hızlı ve anlamlı bir giriş yaptıklarını bu kapsamda yerli ve milli otomobil TOGG'dan 20 araç siparişi verdiklerini belirten Başkan Erdoğan, "2020 denizli yılından hareketle, 1'i odamız tarafından alınmak üzere şimdiden ön siparişini geçtiğimiz 20 otomobili, şahıs olarak satın almayı taahhüt ettik. Aralarında üretim bandından çıkacak 20'nci otomobil de olacak İnşallah. 2020'de değişim ve gelişimin lideri Denizli olacak. Denizli'nin 19 ilçesi var. 20'nci ilçemiz ise bize göre artık 18 bin üyesi bulunan ve üye sayısı birçok ilçenin nüfusundan daha fazla olan DTO'dur. İşte bu bilincin getirdiği sosyal sorumlulukla, elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin yararına olan girişimlerimizi sürdüreceğiz. bu kapsamda, bu yıl, 'evini yenile Denizli' diyeceğiz. İnşaat ve konut sektörüne geçen yıl DTO'dan herkes için konut desteği kampanyamızla kazandırdığımız ivmeyi, bu sene daha da artırmak istiyoruz" dedi.



"DTO Denizli Ticaret Üniversitesi'ni kurmak için harekete geçtik"



2020 yılında Denizli için yeni bir üniversite müjdesi de veren Başkan Erdoğan, "DTO Denizli Ticaret Üniversitesi'ni kurmak amacıyla fizibilite araştırması başlatacağız. Vakfımız hazır ilk adımı da attık ve isim hakkını almak için başvurduk" ifadesini kullandı.



Başkan Erdoğan açıklamalarını 2020 yılında gerçekleştirmeyi düşündükleri projeleri sıralayarak şu şekilde sonlandırdı:



"Ayrıca, tarihi bir yapıda, DTO Ticaret ve Sanayi Müzesi'ni de kurmak için gerekli zemini hazırlayacağız.



Denizli, horozsuz olmaz düşünülemez bile. O nedenle, en başta şehrin ortak paydası haline getirmeyi amaçladığımız denizli horozu'muzun valilik, belediyeler gibi tüm kamusal alanlarda, kurumlarda ve makamlarda yer almasını istiyoruz.



Denizli'nin tanıtımına katkı sağlamak için Denizli Amatör Film Festivali düzenleyeceğiz." - DENİZLİ