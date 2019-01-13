Denizli'de Ücretsiz Kayak Kurslarına Yoğun İlgi

Denizli Kayak Merkezi
'nde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ücretsiz kayak kursunun vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü bildirildi.
Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pamukkale
'nin ardından şehrin ikinci 'beyaz cenneti' olma yolunda ilerleyen Denizli Kayak Merkezi'nde 10-18 yaş ile 19 yaş ve üzeri olmak üzere iki ayrı grupta ücretsiz kayak kursları veriliyor.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kurs eğitimi sürecince kursiyerlere öğle yemeği ve kayak ekipmanları da ücretsiz olarak veriliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, geçmişte sadece televizyondan izlenen kayak sporunu yapmak isteyen tüm vatandaşların yararlanabileceğini belirtti.
Verdikleri hizmetle vatandaşların kayak öğrenmek için ya da kayak yapmak için uzaklara gitmesine gerek kalmadığını ifade eden Zolan, şunları kaydetti:
"Hizmete aldığımız Ege
'nin en büyük kayak merkezine vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. Kış turizmi anlamında Denizli'ye kazandırdığımız bu tesis Ege'nin Erciyes
'i, Uludağ
'ı niteliğinde. Burada düzenlediğimiz ücretsiz kayak kursları yoğun ilgi görüyor. Kış sporlarında Denizli'yi ve Türkiye
'yi temsil edecek sporcuların buradaki pistlerde yetişeceğine inanıyorum. Milletimizin emanetine sahip çıkmak için gece gündüz çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte Denizlimizi daha güzele götüreceğiz."
Kayak kursuna katılan kursiyerlerden 26 yaşındaki Ahmet İlhan
ise ücretsiz kayak kursunu çok beğendiklerini belirterek, hizmeti sunan belediyeye teşekkür etti.
Raziye Nur Çetin
de kursu çok beğendiğini aktararak "Eğitmenlerimiz çok iyi. Yeni yapılmış bir tesis olmasına rağmen telesiyej ve diğer bütün ekipmanlar hazır. Böyle etkinlikler için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Kayak Antrenörü Ferdal Üneş ise eğitimleri haftada 4 gün yaptıklarını kaydederek, "Her gün farklı gruplar alıyoruz. Eğitimler gayet güzel gidiyor. Hafta sonu çocuklara, hafta içi büyüklere kurs veriyoruz. Hiçbir sorun yok, gayet güzel. Halk tarafından da rağbet var." bilgisini verdi.