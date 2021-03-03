Denizli'de Ülkü Ocakları 1840 metre yükseklikte Türk bayrağını değiştirdi - Son Dakika

Denizli'nin Çal ilçesinde Ülkü Ocakları 1840 metre yükseklikte Çökelez Dağında rüzgardan yıpranmış Türk bayrağını değiştirdiler.

Çökelez Dağının zirvesine çıkan Çal Ülkü Ocakları gençleri, 1840 metre yükseklikte rüzgardan dolayı yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek için en yükseğe çıktılar. Gençler Çökelez Dağının zirvesine çıkmayı başardıktan sonra yıpranmış olan Türk bayrağını çıkardılar. Yanlarında getirdikleri yeni Türk bayrağı ile değiştirdiler. 1840 metre yükseklikte 4 metreye 6 metre ebadında yeni Türk bayrağı dalgalanmaya başladı. Dağın zirvesinde bulunan gençler Saygı duruşu ve İstiklal marşı okuduktan sonra zirveden mutlu bir şekilde ayrıldı. - DENİZLİ