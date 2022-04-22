Denizli'de üniversite öğrencilerine uyuşturucu temin etmekle suçlanan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de üniversite öğrencilerine uyuşturucu temin etmekle suçlanan 7 şüpheli tutuklandı

22.04.2022 20:55
Denizli'de üniversite öğrencilerine uyuşturucu temin etmekle suçlanan 7 şüpheli tutuklandı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde üniversite öğrencilerine uyuşturucu temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 65 gram skunk, 42 kök kenevir, kenevir yetiştirmek için düzenek, 8 cep telefonu ve 10 taşınabilir bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Üniversite, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de üniversite öğrencilerine uyuşturucu temin etmekle suçlanan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de üniversite öğrencilerine uyuşturucu temin etmekle suçlanan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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