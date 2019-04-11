Son Dakika Haberleri: Denizli'de Üniversite Öğrencisi Muhtar Oldu

Denizli'de Üniversite Öğrencisi Muhtar Oldu

58 dakika önce

Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Burak Öz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, doğup büyüdüğü Çal ilçesine bağlı Denizler Mahallesi'nin muhtarı seçildi.

Denizli'de Üniversite Öğrencisi Muhtar Oldu, System.String[]
Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Burak Öz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, doğup büyüdüğü Çal ilçesine bağlı Denizler Mahallesi'nin muhtarı seçildi.

Mahallede 5 muhtarın yarıştığı ve kayıtlı 416 seçmenden 358'inin oy kullandığı seçimde en yakın rakibine 43 oy fark atarak 130 oyla muhtar seçilen Öz, Çal Adliyesine giderek mazbatasını aldı.

Daha sonra Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ı ziyaret eden genç muhtar, gazetecilere yaptığı açıklamada, içinde sürekli siyaset yapma isteği olduğunu belirterek, doğup büyüdüğü mahallesinden bu işe başlamayı tercih ettiğini dile getirdi.

Mahallesine hizmetlerin gelmesi için çaba harcayacağını ifade eden Öz, "Mahalleme en iyi şekilde hizmet vermek için elimden geleni yapacağım. Bu yıl okulumdan mezun olacağım. Mahallemi güzelleştirmek için elimden geleni yapacağım. Mimar adayı olarak projelerim var, bunları hayata geçireceğim. Yerel yöneticilerle ve devlet kurumlarıyla uyumlu bir çalışma içinde olacağım." dedi.

Çal Belediye Başkanı Akcan da genç mimar adayı muhtar Öz'ü tebrik ederek, tavsiyede bulundu.

Akcan, "2024 yerel seçimlerine şimdiden hazırlan. Belediye Başkan adayı olarak seni görmek istiyoruz. Mimar ve genç olman hepimize gurur verdi." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:43 Kaynak: AA
Pamukkale Üniversitesi, Çal, Denizli, Güncel
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