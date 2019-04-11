Denizli'de Üniversite Öğrencisi Muhtar Oldu

Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Burak Öz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, doğup büyüdüğü Çal ilçesine bağlı Denizler Mahallesi'nin muhtarı seçildi.

Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Burak Öz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, doğup büyüdüğü Çal ilçesine bağlı Denizler Mahallesi'nin muhtarı seçildi.



Mahallede 5 muhtarın yarıştığı ve kayıtlı 416 seçmenden 358'inin oy kullandığı seçimde en yakın rakibine 43 oy fark atarak 130 oyla muhtar seçilen Öz, Çal Adliyesine giderek mazbatasını aldı.



Daha sonra Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan'ı ziyaret eden genç muhtar, gazetecilere yaptığı açıklamada, içinde sürekli siyaset yapma isteği olduğunu belirterek, doğup büyüdüğü mahallesinden bu işe başlamayı tercih ettiğini dile getirdi.



Mahallesine hizmetlerin gelmesi için çaba harcayacağını ifade eden Öz, "Mahalleme en iyi şekilde hizmet vermek için elimden geleni yapacağım. Bu yıl okulumdan mezun olacağım. Mahallemi güzelleştirmek için elimden geleni yapacağım. Mimar adayı olarak projelerim var, bunları hayata geçireceğim. Yerel yöneticilerle ve devlet kurumlarıyla uyumlu bir çalışma içinde olacağım." dedi.



Çal Belediye Başkanı Akcan da genç mimar adayı muhtar Öz'ü tebrik ederek, tavsiyede bulundu.



Akcan, "2024 yerel seçimlerine şimdiden hazırlan. Belediye Başkan adayı olarak seni görmek istiyoruz. Mimar ve genç olman hepimize gurur verdi." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Okulu Basıp İdarecileri Döven 4 Kişi Hakkında Karar Verildi

Wikileaks'in Kurucusu Assange, Londra'da Tutuklandı

Bakan Albayrak'ın Açıkladığı Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Detayları Belli Oldu

Son Dakika! YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece'ye Yönelik İtirazını Görüşmek Üzere Toplandı