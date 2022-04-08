Denizli'de ünlü doktorun uzman çavuş tarafından öldürülmesinin detayları belli oldu! - Son Dakika
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Denizli'de ünlü doktorun uzman çavuş tarafından öldürülmesinin detayları belli oldu!

08.04.2022 19:40

Denizli'de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Naim Ünsal'ın, jandarma uzman çavuş Musa Aktaş tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler geldi. Ünsal'ın eşi verdiği ilk ifadede, "Uzman çavuş Musa Aktaş, 2 gün önce bizde yemekteydi. Eşim, daha önce 15 bin lira borç para verdi. Bugün onu istemişti, tartışma ondan çıktı" ifadelerini kullandı.

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli il merkezinde kendi muayenehanesini açan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, bugün öğle saatlerinde askerlik şubesi önünde darp ettiği ve aynı zamanda hobi olarak beslediği atların bakıcılığını yapan uzman çavuş Musa D. tarafından tabancayla 10 el ateş edilerek öldürüldü.

"BAĞIRMA SESLERİ GELMEYE BAŞLADI"

Yaşanan dehşet anlarının tanığı olan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı gerçekleştiren esnaf Şahin Kök, korku dolu dakikaları şu şekilde anlattı:

"Olay, öğlen saat 13.00'de meydana geldi. Jandarmanın karşısında bağırma sesleri gelmeye başladı. Aradan bir iki dakika sonra silah sesleri geldi. Bayağı 8-10 el kadar ateş edildi, biz dışarıda korktuk, vatandaşlarla beraber dükkanın içine sığındık. Vuran ise uzman çavuşmuş, ismi Musa'ymış, Tavas ilçesinde görev yapıyormuş. Doktora yardım ediyormuş ve arkadaşlarmış. Daha önce kavga etmişler. Sonra da bugün öğle saatlerinde böyle olay meydana geldi. Ben ambulansı 13.05'de aradım, onlar da geldi. Doktor orada ölmüş"

AÇIĞA ALINAN UZMAN ÇAVUŞ, 'BORÇ' KAVGASINDA VURMUŞ

Olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Oto galericiyi tehdit ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bir süre önce açığa alındığı öğrenilen uzman çavuş Aktaş'ın, Dr. Ünsal'ın atlarına daha önce bakıcılık yaptığı öğrenildi. İddiaya göre, o dönemden aralarında borç nedeniyle husumet bulunan ikiliden Aktaş, konuşmak için Ünsal'ın Acıpayam Jandarma Komutanlığı karşısındaki at yetiştirdiği arazisine geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Aktaş, tabancasını çıkarıp, Dr. Ünsal'ı bacağından vurdu ardından olay yerine geldiği 42 B 4447 plakalı otomobiline bindi. Yaralı halde peşinden gittiği Aktaş'ı otomobilinden indiren Ünsal, darbetmeye başladı. Bunun üzerine Aktaş, doktora 2 el daha ateş etti. Ünsal, vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle olay yerinde yaşamı yitirdi.

DOKTORUN EŞİ: 15 BİN LİRASINI İSTEDİ, TARTIŞMA ÇIKTI

Dr. Naim Ünsal'ın kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan eşinin ise emniyette verdiği ifadede "Uzman çavuş Musa Aktaş, 2 gün önce bizde yemekteydi. Eşim, daha önce 15 bin lira borç para verdi. Bugün onu istemişti, tartışma ondan çıktı" dediği öğrenildi. Öte yandan olay yerinde 9 kovan bulunduğu öğrenildi.

AMELİYATI TIP LİTERATÜRÜNE GİRMİŞTİ

Öte yandan, aynı zamanda arkadaşı da olan uzman çavuş tarafından sokak ortasında öldürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal'dan geriye tıp literatürüne giren ameliyatı ve at bindiği anlara dair görüntüler kaldı. Dr. Ünsal tarafından 2019 yılında Konya'da vajinası olmayan hastaya tıp literatürüne girecek bir operasyon gerçekleştirilmişti. Yapılan ameliyatla, vajinası olmayan, tek böbreği de rahmin yerinde olan hastaya, böbreği korunarak kalın bağırsaktan vajina yapılmıştı.

Denizli'de ünlü doktorun uzman çavuş tarafından öldürülmesinin detayları belli oldu!
Denizli'de ünlü doktorun uzman çavuş tarafından öldürülmesinin detayları belli oldu!
Denizli'de ünlü doktorun uzman çavuş tarafından öldürülmesinin detayları belli oldu!
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Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi! Ünlü doktor atlarına bakan uzman çavuşun 10 kurşunuyla yaşamını yitirdi! Uzman çavuşun doktoru öldürdüğü olayın tanıkları dehşet anlarını anlattı Uzman çavuşun doktoru öldürdüğü olayın tanıkları dehşet anlarını anlattı

Kadın Hastalıkları, Denizli, Doğum, Çavuş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de ünlü doktorun uzman çavuş tarafından öldürülmesinin detayları belli oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de ünlü doktorun uzman çavuş tarafından öldürülmesinin detayları belli oldu! - Son Dakika
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