Denizli'de unlu mamuller üretimi yapan işletmelere yönelik denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de unlu mamuller üretimi yapan işletmelere yönelik denetim - Son Dakika

Denizli'de unlu mamuller üretimi yapan işletmelere yönelik denetim

12 dakika önce

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetim seferberliği kapsamında denetimlerine devam ediliyor.

Denizli'de unlu mamuller üretimi yapan işletmelere yönelik denetim, System.String[]

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ürün bazlı gıda denetim seferberliği kapsamında denetimlerine devam ediliyor. Denetimler kapsamında 140 denetçi kentte unlu mamuller üretimi yapan işletmeleri denetledi. Kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan işletmeler hakkında tutanaklar tutuldu.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile 81 il ve ilçede eş zamanlı olarak ve 6 gün sürecek gıda denetim seferberliği başladı. Uygulama kapsamında Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte çok sayıda gıda üzerine faaliyet gösteren işletmeye yönelik denetim yapıldı. Ekipler özellikle unlu mamuller üretilen işletmeler başta olmak üzere lokantalar ve fırınlar da denetim yaptı. 140 denetçinin görev aldığı denetimlerde gidilen yerlerde hijyen başta olmak üzere kurallara uygun üretim yapılıp, yapılmadığı, gramajlar ve ürün yapımında kullanılan malzemeler kontrol edildi.


Denetimler sonrasında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya 81 kentte başlatılan denetimlerin eş zamanlı olarak Denizli'de de yapıldığını ve denetimlerin 6 gün süreceğini ifade etti. Erkaya, "Denetlemelerde yaklaşık 140 denetimcimiz ile beraber sahadayız. Bütün gıda sektörlerinde hemen hemen denetlememiz olacak. Her gün ayrı bir sektörde denetim yapıyoruz. Ekmek ve unlu mamullerinde denetim yapıldı. Bizde denetime katıldık. Aynı zamanda numunelerde alıyoruz gerekli gördüğümüz durumlarda ve şüpheli durumlarda alıyoruz. Yani bir işletmemizde biraz ufak tefek sorunlar oldu. Onu da eğitici olacak şekilde biz uyarımızı yaptık ve bir daha ki sefere denetlememizi yaptığımızda o aksaklık görülürse ceza işlemi yapılacak" dedi.


"Denizli'de 2019 yılında 21 bin 200 denetleme gerçekleştirildi"


İl Müdürü Yılmaz Erkaya, kentte 11 bin 800 üretim ve tüketim işletmesini olduğunu hatırlatarak, 2019 yılında gerçekleştirdikleri denetimleri sayısal verilerle açıklayarak şunları söyledi:


"Biz bunları yıl boyunca denetlemekteyiz. Sürekli rutin denetimlerimiz ve şikayet denetimlerimiz var. Bakanımızın talimat verdiği, emir verdiği durumlarda seferberlik şeklinde denetimlerimiz var. Geçen yılda yaklaşık 21 bin 200 denetlememiz oldu. Bunların bazılarına ceza işlemi uygulanmıştır. Bazılarına uyarılar şeklinde uygulama yapılmıştır."


Öte yandan, denetimler sonrası kurallara uymayan işletmelerle ilgili tutanaklar tutulup gerekli uyarılar yapıldı. Bazı işletmelere ise para cezaları uygulanacağı öğrenildi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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