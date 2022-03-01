Denizli'de üreticilere ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de üreticilere ceviz fidanı dağıtıldı

01.03.2022 12:39
Denizli'de üreticilere ceviz fidanı dağıtıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Ticaret Borsası iş birliğiyle hayata geçirilen "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere, ceviz fidanları dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Ticaret Borsası iş birliğiyle hayata geçirilen "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere, ceviz fidanları dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017'de başlatılan projeyle Denizli'de bugüne kadar toplamda 380 bin ceviz fidanı dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Denizli'nin Türkiye'de ceviz üretiminde ilk sırayı alması ve Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında 2021-2022 yılı fidan dikim döneminde çiftçilerden 40 bin ceviz fidanı talebi alındığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Ceviz fidanlarının tanesi 7,5 lira olarak belirlenmiş olup bedeli çiftçiler tarafından karşılanmaktadır. 'Chandler' çeşidi sertifikalı ceviz fidanı Balıkesir ili Bandırma ilçesindeki fidan üreticisinden temin edilerek 14 ilçeye 25 bin 300 fidan dağıtımı Denizli Büyükşehir Belediyesi kamyonları yardımıyla dağıtımı tamamlanmıştır. Geriye kalan 5 ilçenin 14 bin 700 adet fidanının hava şartlarına göre 1 hafta ilçesinde dağıtımı tamamlanacaktır."

YORUMLAR
500
Kış günü yangında evsiz kalan aile yeni yuvasına kavuştu Kış günü yangında evsiz kalan aile yeni yuvasına kavuştu 4. Deve Güreşi Festivali yapıldı 4. Deve Güreşi Festivali yapıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Tarım, Ceviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de üreticilere ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
12:31 Zelenski'ye suikast düzenleyecek Wagner üyeleri yakalandı! Aylık 60 dolara savaştıkları öğrenildi
12:29 Avrupa panik halinde! Putin'in 'Şeytanları' İngiltere'ye sadece 20 dakikada ulaşabiliyor
12:27 Çok eşliliğe inanan piskopos 27 farklı kadından 150 çocuk yaptı! Hikayesini duyanlar çok şaşırdı
12:05 Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uydu terminali Ukrayna'ya ulaştı! Ukrayna'dan üst düzey teşekkür
11:01 Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenciler, saldırı anlarını anlattı: Şu anda füze saldırısı altındayız, belki bu son videomuz olur
11:50 Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten Londra'da otobüs halleri
11:49 Arda Gürel'i otopark çıkışında gören Mert Hakan Yandaş arabasına davet edip evine kadar götürdü!
11:27 Almanya'da eşini öldürdü, bahçeye gömdü, sonra hiçbir şey olmamış gibi tatile geldi: Gaziantep'te tutuklandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 12:51:04. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de üreticilere ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement