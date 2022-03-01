Denizli'de üreticilere ceviz fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Ticaret Borsası iş birliğiyle hayata geçirilen "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere, ceviz fidanları dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017'de başlatılan projeyle Denizli'de bugüne kadar toplamda 380 bin ceviz fidanı dağıtımı yapıldığı kaydedildi.

Denizli'nin Türkiye'de ceviz üretiminde ilk sırayı alması ve Denizlili üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında 2021-2022 yılı fidan dikim döneminde çiftçilerden 40 bin ceviz fidanı talebi alındığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Ceviz fidanlarının tanesi 7,5 lira olarak belirlenmiş olup bedeli çiftçiler tarafından karşılanmaktadır. 'Chandler' çeşidi sertifikalı ceviz fidanı Balıkesir ili Bandırma ilçesindeki fidan üreticisinden temin edilerek 14 ilçeye 25 bin 300 fidan dağıtımı Denizli Büyükşehir Belediyesi kamyonları yardımıyla dağıtımı tamamlanmıştır. Geriye kalan 5 ilçenin 14 bin 700 adet fidanının hava şartlarına göre 1 hafta ilçesinde dağıtımı tamamlanacaktır."