Son Dakika Haberleri: Denizli'de uyuşturucu hap satan kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Denizli'de uyuşturucu hap satan kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu hap satan kişi tutuklandı

6 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu hap satan kişi tutuklandı, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İsmail T'nin (20), Tavas'ta eğlence mekanlarına giderek uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

JASAT ekiplerince yapılan çalışma sonucu suçüstü yakalanan İsmail T, gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli, Tavas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 06:17:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de uyuşturucu hap satan kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]