Denizli'de uyuşturucu ile büyük mücadele kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Denizli'de uyuşturucu ile büyük mücadele kampanyası başlatıldı

23.10.2020 15:16

Denizli'de uyuşturucu ile büyük mücadele kampanyası başlatıldı Uyuşturucuyla mücadele "Denizli yeni bir sayfa açıyor" Denizli Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Aydınlı;

Denizli'de uyuşturucu ile büyük mücadele kampanyası başlatıldı

Uyuşturucuyla mücadele "Denizli yeni bir sayfa açıyor"

Denizli Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Aydınlı; "Bir buçuk milyonluk artış ciddi alarm veriyor"

"İlk uyuşturucuyu yüzde 74 oranında arkadaşları temin ediyor"

"Uyuşturucuya karşı dik duruşumuzu göstermek adına toplanmak istiyoruz"

DENİZLİ - Denizli Ülkü Ocakları uyuşturucu kullanımının önüne geçmek adına başlattıkları kampanya ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Sivil toplum kuruluşları ile birlikte düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Denizli Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Aydınlı, "Denizli gençliğinin uyuşturucu illetinden uzak tutmak adına bir farkındalık oluşturabilmek amacıyla buraya toplandık. Şehrimizi madde bağımlılığına kurban etmemek adına "Denizli yeni bir sayfa açıyor" sloganıyla basın mensupları aracılığıyla madde bağımlılığı ile mücadele noktasında hemşehrilerimize bir çağrıda bulunmaktayız" dedi.

Denizli Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Denizli Gazeteciler Cemiyetinde madde bağımlılığına karşı "Denizli yeni bir sayfa açıyor" kampanyası ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. Denizli Ülkü Ocakları uzun süredir madde bağımlılığına karşı kampanyalar yürütmeye devam ediyor. Gençlerin madde kullanımının önüne geçebilmek adına kampanya başlatan Ülkü Ocakları, "Denizli yeni bir sayfa açıyor" kampanyası ile "Maddeye değil hayata bağlı kal!" çalışması başlattı. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Denizli Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Aydınlı, gençleri uyuşturucu maddesinden uzak tutmak ve farkındalık oluşturmak için hemşehrilerine çağrıda bulundu. Aydınlı, "Denizli gençliğinin uyuşturucu illetinden uzak tutmak adına bir farkındalık oluşturabilmek amacıyla buraya toplandık. Sivil toplum örgütü başkanlarımızla yaptığımız ortak görüşmeler neticesinde doğup büyüdüğümüz şehrimizi madde bağımlılığına kurban etmemek adına "Denizli yeni bir sayfa açıyor" sloganıyla basın mensupları aracılığıyla madde bağımlılığı ile mücadele noktasında hemşehrilerimize bir çağrıda bulunmaktayız" dedi.

"Bir buçuk milyonluk artış ciddi alarm veriyor"

Başkan Aydınlı, "Kıymetli Denizli halkı elbette ki bir kentin nabzını tutan o kentin yararına çalışmayı kendilerine görev bilmiş olan sivil toplum kuruluşları ve vakıflardır. Bizler şehrimizde son yıllarda artan madde bağımlılığı sorununun farkındayız geçmişte de farkındaydık. Ancak kamuoyu sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun şehrimizle ilgili yaptığı açıklamadan sonra madde bağımlılığı noktasında maalesef ilimizin kötü durumda olduğunun bir kez daha farkına vardı. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan 2020 Dünya Uyuşturucu Raporuna göre dünya üzerinde 31 milyon uyuşturucu bağımlısı vardır. Bu rakam 2019'da 29,5 milyon idi. Aradaki bir buçuk milyonluk artış ciddi alarm veriyor" diye konuştu.

"Uyuşturucu trafiği açısından en tehlikeli bölgelerin başında maalesef Türkiye geliyor"

Konuşmasının devamında Aydınlı, "Dünya genelinde uyuşturucu kullanımına da aynı raporda 275 milyon olarak yer alıyor. Bu rakam 2019 raporunda 250 milyon olarak yer alıyordu. Aradaki 25 milyonluk artış uyuşturucuyu deneyen ve kullananların sayısında hızlı bir artış olduğunu gösteriyor. Rapora göre, 2020 yılında 192 milyon kişi esrar, 34 milyon kişi eroin, 21 milyon kişi kimyasal hap, 18 milyon kişi de kokain kullanmış. Özellikle Afganistan'da afyon üretimi 2018 yılından 2019 yılına kadar yüzde 65 oranında artarak 10 bin 500 tona ulaşmış. Buna karşın 2019'da 91 ton eroin ele geçirilmiş. Uyuşturucu trafiği açısından en tehlikeli bölgelerin başında maalesef Türkiye geliyor. Türkiye, özellikle Afganistan'dan çıkan uyuşturucuların Batı'ya ulaştırılmasında halen daha en sık kullanılan transit ülke konumunda. Bu transite Orta Asya ve Hindistan'dan gelen uyuşturucu trafiği de ekleniyor" ifadelerini kullandı.

"İlk uyuşturucuyu yüzde 74 oranında arkadaşları temin ediyor"

Başkan Aydınlı, "Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla uyuşturucu ticaretini önleme ve operasyonlar açısından iyi durumda olduğu söylenebilir. Uyuşturucu kullanan kişilerde cinsiyet farkı da ön planda, kadınlar ancak yüzde 5,5 civarında kullanıyorlar ve esas kullanıcı erkekler. Yine uyuşturucu kullananların yüzde 85,5'i aileleriyle birlikte yaşayan bireyler. Bir aile ancak çocuğunun kullandığını ortalama 2 yıl sonra öğreniyor. Uyuşturucuya başlayan en riskli yaş gurubu yüzde 71'lik oranla 15 ile 24 yaş aralığındaki genç kitle. İlk uyuşturucuyu yüzde 74 oranında arkadaşları temin ediyor" dedi.

"Gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak adına bütün gövdemizi bu taşın altına koymak zorundayız"

Basın toplantısının devamında kampanya hakkında detay veren Aydınlı, "Anne ve babaların bu konuda yaşadığı çaresizliği hep birlikte hissetmekteyiz. Ancak bizler de gençlerimizi bu uyuşturucu illetinden uzak tutmak adına artık elimizi değil bütün gövdemizi bu taşın altına koymak zorundayız. Gençlerimizi bu alanda bilinçlendirmeli, kendi mahallelerimize sahip çıkmaları gençlerimizi zehirlemeye çalışan kaybolmuş ruhları görünce hemen emniyet güçlerimize haber vermeliyiz. Denizli'de yaşayan yaşça bizden büyük ağabeylerimize ablalarımıza, amcalarımıza seslenmek istiyorum. Eski istişare sohbet kültürümüze lütfen geri dönelim. Mahallelerimizde, parklarımızda gençlerimizi gördüğümüzde onlarla sohbet edelim. Diyanet İşleri Başkanlığımız en azından Denizli özelinde hutbelerini bu konuya ayırsın, ilk kez camiyle tanışan çocuklarımıza pedagoglardan alınan tavsiyelerle bu konulara değinilsin, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz gençlerimize spora Denizli'de daha da bir şevkle davet etsin" diye konuştu.

"Uyuşturucuya karşı dik duruşumuzu göstermek adına toplanmak istiyoruz"

Aydınlı, "Denizli Ülkü Ocakları olarak bizler yarından tezi yok bir imza kampanyası başlatıyoruz amacımız şehrimizin tamamını bu konu hakkında duyarlı hale getirmektir. Sokak röportajlarıyla kısa filmlerle madde bağımlığına karşı çok geniş kapsamlı bir faaliyetin içerisine giriyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyemizle görüşerek "Şehrimiz bağımlılıkla mücadele ediyor" konulu bir resim yarışması düzenlemeyi planlıyoruz. Bizler sonra tüm şehrimizi madde bağımlılığıyla mücadele noktasında iş birliğinin içerisine sokabilirsek belirlenen gün ve saatte yeni bir sayfa açtığımızı göstermek adına 15 Temmuz Delikliçınar Meydanında gençlerimizle birlikte elimizde beyaz bayraklar üstümüze beyaz kıyafetlerle şehrimizi uyuşturucu batağına sokmak isteyenlere karşı dik duruşumuzu göstermek adına toplanmak istiyoruz. Mücadele edeceğimiz birçok farklı alan var. Ama bugün bir milat olsun. Denizli halkının çabasıyla uyuşturucu illetine şehrimizde geçit vermeyelim yarınlarımız olan gençlerimizi madde bağımlılığına kurban etmeyelim" dedi.

Denizli'de uyuşturucu ile büyük mücadele kampanyası başlatıldı
Denizli'de uyuşturucu ile büyük mücadele kampanyası başlatıldı
Denizli'de uyuşturucu ile büyük mücadele kampanyası başlatıldı
Denizli'de uyuşturucu ile büyük mücadele kampanyası başlatıldı
Denizli'de uyuşturucu ile büyük mücadele kampanyası başlatıldı

Ülkü Ocakları, Uyuşturucu, Aydınlı, Denizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli'de uyuşturucu ile büyük mücadele kampanyası başlatıldı - Son Dakika

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