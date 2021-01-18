Denizli'de uyuşturucu imal edip sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Honaz ilçesinde sentetik uyuşturucu imal edip sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaklık Mahallesi'nde bir kişinin sentetik uyuşturucu imal ettiği bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, emici özelliği olan 101 parça kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 150 lira, 1100 gram sıvı sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanılan malzemeler ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.